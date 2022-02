Sur les réseaux sociaux, nombreux sont les internautes qui ont demandé à la plateforme de vente d'agir rapidement et de retirer certains produits. "Supposer 'faire de l'humour' en vendant des t-shirts avec des messages sexistes qui incitent à la culture du viol est une aberration. C'est comme ça qu'on commence avec le sexisme ordinaire et qu'on finit par des féminicides. Honte à vous Spreadshirt", peut-on lire sur Instagram. Sur des articles proposés par la plateforme, on pouvait lire ceci : "Toutes des salopes, sauf maman", "Abracadabra... Ah bah non, t'es toujours une salope", "Tu me suces ? Salope(-rie de moustique)".

Les réactions dénonçant ces messages ont logiquement déferlé sur la toile : "Choquée, quand tu penses que ce sont des vêtements pour enfants", "Ça existe vraiment encore ?! Aucune action contre le site possible ? C'est très grave !", "Le pire ce sont les bodys pour bébé".

Il y a en effet aussi des bodys pour bébé sur le site, dont certains sont flanqués des mots "Garage à bites", ou encore "I'm a bitch".

Les signalements ont fusé et la plateforme s'est exprimée par voie de communiqué. "Grâce à votre soutien ces deux derniers jours, nous avons pu identifier plusieurs designs et les supprimer de notre marketplace. Ces designs n’avaient rien à y faire, encore moins sur des produits destinés aux enfants. Nous sommes profondément désolé·e·s qu’une telle chose se soit produite et, par la même occasion, de vous avoir offensé·e·s. Nous recherchons activement les causes et les failles de nos outils de vérification afin que cela ne se reproduise pas", assure la plateforme. "Les contenus discriminatoires, illégaux, haineux, pornographiques ou faisant l’apologie de la violence n’ont pas leur place sur notre plateforme."