Le thermomètre, qui affiche des températures déjà très élevées ce vendredi, devrait encore voir le mercure s'élever de quelques degrés ce samedi. Résultat : de nombreuses personnes chercheront la fraîcheur, que ce soit celle des grottes de Han, des forêts ardennaises, des piscines publiques en extérieur ou des entrées maritimes de la Côte.

Les communes du nord du pays et l'office du tourisme Westtoer s'attendent déjà à un afflux de touristes d'un jour. La SNCB aussi : des trains supplémentaires sont prévus pour permettre à l'ensemble des navetteurs de rejoindre la mer du Nord.

Des centaines de milliers de personnes qui sont attendues sur la digue et le sable ce samedi. Et qui se poseront certainement la question du moyen de transport le plus avantageux pour s'y rendre, entre le train et la voiture, notamment en raison de la récente envolée des prix des carburants. Alors, ce samedi, quel moyen sera le plus abordable ? Nous avons fait le test en fonction de divers profils en direction d'Ostende. En voici les résultats.