Denis Ducarme rencontre plusieurs femmes entrepreneures et soutient leurs projets.

Le nombre de femmes qui se lancent sur le marché du travail comme indépendantes, n’a jamais été aussi important. En quatre ans, on constate une augmentation de 11 %. Une croissance même plus élevée que chez les hommes, note le ministre en charge des PME et des Indépendants, Denis Ducarme (MR). Il est ainsi allé à la rencontre de plusieurs entrepreneuses. Des femmes qui ont bénéficié d’un projet soutenu par le ministre via des subsides de 70.000 euros, visant à encourager les candidates entrepreneuses par leur mise en réseaux.