Quatre-vingt-douze pour cent des résidents des maisons de repos wallonnes ont reçu une première dose de vaccin et 76 % ont reçu leurs deux doses. Mais niveau du personnel, les chiffres sont nettement plus bas : selon l’Aviq, 64 % des membres du personnel des institutions ont reçu une première dose et 51 % ont reçu leurs deux doses.

Pour le Gang des vieux en colère, c’est bien trop peu. L’association plaide dès lors pour une vaccination obligatoire de tous les travailleurs des maisons de repos...