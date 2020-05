En 2019, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a reçu près de trois fois plus de signalements pour discriminations liées au genre qu’en 2018. Une augmentation qui s’explique par différents facteurs. Au total, il a reçu 2349 signalement. Parmi eux, nous retrouvons 370 demandes d’information juridique, 254 plaintes et 1 725 communications. Cette

"L’Institut est, depuis sa création à la pointe de la lutte contre toutes les formes de discriminations liées au genre. Ces dernières années, les politiques et les citoyen-n-es ont pris conscience des différents problèmes d’inégalités et de discriminations qui gangrènent notre société ; la parole des victimes et des témoins s’est libérée. Ce phénomène a conduit à une augmentation exponentielle de la charge de travail de l’Institut ainsi qu’à l’élargissement de ses compétences", affirme Michel Pasteel, directeur de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

En 2019, 69% de l’ensemble des signalements reçus concernaient des cas de sexisme contre seulement 20% en 2018.

Cette explosion du nombre de signalements relatifs au sexisme est en partie due aux retombées de l’affaire Jeff Hoeyberghs qui a généré à elle seule 1489 signalements. Pour rappel, le chirugien flamand avait choqué le pays entier avec ses propos ouvertement mysogines tenus dans le cadre d'une conférence devant l'Union estudiantine catholique flamande (KVHV) de l'Université de Gand. Mais cette augmentation reflète aussi la prise de conscience collective et le refus grandissant des citoyen-ne-s par rapport à des dérapages, propos et actes violents et discriminatoires précise l'institut.