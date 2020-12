Cela fait une semaine que les commerces non essentiels ont pu rouvrir leurs portes. Ce week-end, beaucoup craignaient une grande affluence et cela a été le cas. Des images qui ont provoqué pas mal de réactions, d’autant plus qu’un constat général a été dressé : beaucoup de Belges ne font pas leurs courses seuls et trouvent des stratagèmes pour se rejoindre dans les magasins. Le cas le plus marquant est celui du magasin Ikea d’Hognoul, où des bagarres ont éclaté sur le parking et dans les magasins car certaines personnes ne respectaient pas les règles. Des débordements qui ont entraîné une réaction des autorités locales (voir par ailleurs), alors qu’Ikea assure faire le maximum pour respecter les règles. "Nous avons des règles très strictes à l’entrée. Par exemple, nous allons plus loin que la règle d’une personne par 10 mètres carrés car nous poussons à 20 mètres carrés. Nous gérons aussi les files grâce à un système de caméras à l’entrée et à la sortie de magasins, ce qui permet de ne pas dépasser un certain nombre de personnes en même temps dans le magasin."

Reste que malgré ces règles, l’appui de vigiles à l’extérieur et de collaborateurs supplémentaires dans les rayons, certains parviennent à se réunir. De là à réclamer de nouvelles règles ? "Nous appliquons la loi mais