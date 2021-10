Les propriétaires d’animaux ne se donnent pas toujours la peine de trouver des excuses convaincantes quand ils abandonnent ceux-ci dans un refuge.

"Trop gros, perd trop de poils, trop vieux, pas le temps…", les propriétaires d’animaux ne se donnent pas toujours la peine de trouver des excuses convaincantes quand ils abandonnent ceux-ci dans un refuge.

"Difficile de dire quelle est la pire excuse qu’on nous ait donnée car il y en a plein. Une personne nous a déjà sorti que son chien ne lui plaisait plus après plus de dix ans de vie commune. Elle disait qu’elle n’avait plus envie de s’en occuper", se remémore Sébastien De Jong, président de Sans Collier. Quand un propriétaire abandonne un animal à Sans Collier, il doit mentionner la raison de l’abandon dans un formulaire. Selon Sébastien De Jonge, près de 10 % des raisons invoquées sont un manque d’envie.