L’une des plus grandes spécialistes des pervers narcissiques publie plus de 100 réponses possibles à des phrases qui font mal.

Se retrouver sans voix, cela arrive à tout le monde. Après vient le "j’aurais dû dire ça ou ça"… Lorsque l’on a affaire à un pervers narcissique, c’est encore autrement plus difficile de répliquer de manière cohérente et défensive.

Isabelle Nazare-Aga a pu s’en apercevoir au cours de ses quelque 7 000 entretiens avec des victimes de manipulateurs. Cela fait plus de 30 ans que cette psychothérapeute comportementaliste aide ses patients à retrouver affirmation et estime de soi. Et ça marche. Son livre Les manipulateurs sont parmi nous (Éd. de L’Homme) en est à sa 4e réédition et c’est un best-seller dans le monde entier. Pourquoi ? Parce qu’il est on ne peut plus pratique "Ma façon de faire de la thérapie, c’est d’aller droit au but", explique-t-elle d’ailleurs.

On compte entre 2 et 3 % de manipulateurs dans une société. "Mais 90 % d’entre nous sont vulnérables à la manipulation à des degrés divers."