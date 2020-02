Ce n'est pas la première tentative du réseau social pour tenter de se battre contre la désinformation.

Twitter tente de combattre coûte que coûte les fake news. Pour ce faire, le réseau social teste un nouveau système qui donne la possibilité de repérer plus facilement les tweets jugés faux publiés par des politiciens ou personnalités. Ces messages seront désormais affichés en orange. Twitter a confirmé la nouvelle après la fuite de la mise en place de ce nouveau système sur internet. Comment savoir si ces informations sont incorrectes? Des utilisateurs et des journalistes ayant un compte certifié (et vérifié) sont invités à participer au fact-checking sur un modèle participatif identique à celui de Wikipédia par exemple.

Twitter a également ajouté via un porte-parole que "ce n'était pas la seule option pour lutter contre la désinformation et remettre en contexte les tweets publiés sur Twitter" en expliquant que "la désinformation est un problème critique. Nous allons essayer de le résoudre en testant plusieurs possibilités." Actuellement, aucune date n'a été dévoilée pour le commencement de cette nouvelle fonctionnalité.

© TWITTER



L'an dernier, Twitter s'était déjà lancé dans la lutte contre la désinformation en supprimant une partie des vidéos falsifiées, photo-montages ou images incitant à la violence.