Pour rappel, les taxis estiment que les chauffeurs Uber, qui transportent des passagers avec autorisations pour limousine, exercent une “concurrence déloyale” à Bruxelles. “Ils ne sont soumis ni aux règles ni à l’obligation de posséder une licence comme les chauffeurs de taxi”, rappelle la Febet, la Fédération belge des taxis.

Pourtant, il y a pile un an, le tribunal bruxellois de l’entreprise avait considéré qu’Uber ne violait pas la réglementation applicable. Selon le tribunal, Uber n’est ainsi pas un service de taxis et pouvait donc exercer librement à Bruxelles sans se soumettre à la législation des taxis, mais bien à celle, plus flexible, des chauffeurs de limousine.

