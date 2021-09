Nicolas Venderkelen vient de remporter le titre de meilleur mulet d’Europe.

On la croyait démodée et ringarde. Pourtant, depuis plusieurs années, la coupe mulet, aussi appelée" nuquette", "coupe Longueuil" ou "coupe Flémalle", revient sur le devant de la scène, notamment avec des festivals et compétitions sur le thème de la célèbre coupe de cheveux.

Ce samedi 4 septembre s’est justement tenu dans le village de Chéniers, dans le département de la Creuse, en France, le championnat d’Europe de coupe mulet. À l’issue de celui-ci, Nicolas Vanderkelen, dit "El Gueu", un routier Belge de 32 ans, a été désigné vainqueur à l’applaudimètre.

Entre Nicolas et la coupe mulet, c’est une histoire d’amour de plus de vingt ans qui a commencé d’une drôle de manière. Il explique : " Quand j’étais petit, j’avais les cheveux très longs. Ma mère en a eu marre qu’on lui dise ‘Elle est belle votre petite fille’ alors elle a tout rasé. Quelques années plus tard, on a laissé long derrière mais il fallait que ce soit court devant. Depuis, c’est toujours ma mère qui me coupe les cheveux." À partir de là, Nicolas n’a changé de coupe qu’une seule fois : "Je me suis entièrement rasé à un moment mais je n’ai pas aimé du tout, ce n’était pas moi."