En Belgique, une personne sur dix connaît des difficultés pour lire et pour écrire, selon l’association Lire et Écrire qui milite pour le droit à l’alphabétisation pour tous. En 2017, près de 15 % des enfants ont quitté l’enseignement sans avoir obtenu leur certificat d’études de base (CEB). On peut donc supposer qu’ils connaissent des difficultés pour lire et pour écrire.

Mais qui sont donc ces personnes qui sont considérées comme illettrées ? Selon l’association, il n’existe pas de profil type parmi les personnes analphabètes.

"Ces publics sont extrêmement diversifiés. Et ce tant au niveau de leurs histoires de vie, de leurs parcours scolaires, de leurs situations familiales et socio­professionnelles, de leurs cultures, de leurs acquis et de leurs projets" , note l’association.

Les personnes d’origine étrangère sont majoritaires dans les cours d’alphabétisation mais de nombreux Belges sont également concernés. L’association constate par ailleurs qu’elle accueille plus de femmes que d’hommes. Mais cette tendance est en diminution.

En 2016, 33 % des personnes qui suivaient des cours d’alphabétisation auprès de l’association dépendaient du CPAS, 22 % étaient demandeuses d’emploi indemnisées et 6 % avaient un emploi.

Plus globalement, Lire et Écrire considère que l’analpha­bétisme n’est pas un problème individuel mais qu’il a pour cause et conséquence l’exclusion sociale, culturelle, politique et économique sévissant dans notre société.

"Une enquête auprès des adultes ayant été scolarisés en Belgique et suivant des cours d’alpha­bétisation a montré que ces personnes ont connu un échec précoce entraînant l’arrêt du processus d’apprentissage, le décrochage hâtif, de nombreux redoublements. Elles n’ont pas bénéficié d’un soutien pédagogique adapté, ont ressenti un fort sentiment de rejet de la part de l’institution scolaire et ne se sont pas senties reconnues dans un cadre culturel éloigné de leur milieu familial d’origine."