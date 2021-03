Corona Direct dresse le portrait-robot du portefeuille d’assurances des Belges.

Alors que débute la Semaine de l’argent, Belfius s’est penché sur le niveau de couverture des assurés belges et leur sinistralité. Pas moins de 77 % des Belges ont souscrit cinq types d’assurance ou plus.

Sans grande surprise, les assurances les plus souscrites ont trait à l’automobile et à l’habitation : 24 % des Belges ont déjà eu besoin d’une assurance habitation ; 88 % des Belges disent avoir une assurance habitation ; 69 % sont propriétaires de leur logement et 31 % sont locataires. Mais 75 % des répondants ne savent pas que l’assurance habitation est identique à l’assurance incendie. Contrairement à ce que suggère ce synonyme, cette assurance ne couvre pas uniquement les dommages causés par le feu.

