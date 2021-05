Frédéric, prénom d’emprunt, est cafetier en Wallonie. Il est donc fermé depuis le 13 mars 2020. Et il ne rouvrira pas le 8 mai. “Sur le trottoir, je n’ai la place que pour deux tables.” Cette situation lui convient. “Si on annonçait que les bistrots n’ouvriront que dans six mois, ça m’irait.” Car, depuis les fermetures, celui qui tient son établissement depuis 1994, dit avoir gagné en qualité de vie. Même s'il est conscient qu'il est privilégié.

(...)