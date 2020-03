La Wallonie a décidé de demander un certificat de non-contagion pour toute entrée ou retour - après une hospitalisation - de seniors dans une maison de repos, a confirmé dimanche soir le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Ainsi, "tout hébergement d'une personne en maison de repos (ou maison de repos et de soins), qu'elle vienne du domicile ou d'un autre établissement, qu'elle revienne dans son établissement après une hospitalisation ou qu'elle arrive dans l'établissement après une hospitalisation, ne pourra se faire que si ce résident dispose d'un certificat médical de non contagion", écrit la ministre dans une communication envoyée ce dimanche aux 602 maisons de repos wallonnes. À leur arrivée dans l'établissement, les résidents concernés resteront isolés dans leur chambre pendant une période de 14 jours au cours desquels leurs paramètres de santé seront pris et reportés dans leur Dossier Individualisé de Soins. Enfin, en fonction des besoins de ces résidents "et dans toute la mesure du possible", les établissements veilleront à identifier les membres du personnel qui se relayeront auprès d'eux, précise la ministre Morreale.