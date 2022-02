Avec l’avènement de l'’e-commerce, n’en déplaise à Paul Magnette, Bpost doit sans cesse trouver des solutions pour moderniser ses services et se montrer plus efficace dans toutes les étapes de la livraison d’un colis. Et quand il y a un souci, c’est souvent sur le facteur qu’on tombe - quand on le croise du moins.

Alors pourquoi ne pas lui donner une nouvelle mission positive ? Un projet-pilote va être lancé dans plusieurs communes dans les jours à venir. Le principe ? Quand le facteur livre un colis ou du courrier, vous pouvez aussi lui demander de prendre en charge un colis que vous souhaitez (r)envoyer. "Il s’agit d’un projet pilote temporaire et local qui se déroulera du 14 février au 15 avril, dans différents endroits en Belgique (Louvain, Wevelgem, Mol, Geel, Tournai, Rixensart, Lontzen et Bruxelles), commente Laura Cerrada Crespo, porte-parole de Bpost.