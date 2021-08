Imaginez un instant : Vous rentrez enfin à la maison après avoir récupéré votre ado à la gym et le petit dernier à la crèche. Vous êtes épuisé(e) par votre journée de travail et espérez pouvoir coucher votre enfant sans trop de heurts quand soudain… c’est le drame. Vous vous rendez compte que le doudou informe mais adoré de votre progéniture manque à l’appel.

Pour éviter la catastrophe, chaque parent développe ses propres stratégies. Yannick, papa d’une petite fille, a par exemple joué la prudence en achetant le fameux objet transitionnel en deux exemplaires. "Il y en a un pour la maison et un pour la crèche. Les deux sont parfaitement identiques."

Clara, maman de jumelles, a opté pour une autre technique. "J’ai directement acheté dix doudous différents pour qu’elles en aient assez et éviter les drames en cas de disparition. J’ai d’ailleurs fait la même chose pour les tétines", relate-t-elle.

Mais si votre enfant ne jure que par un seul doudou, reconnaissable entre tous par sa texture moelleuse et son odeur unique, les choses se corsent. C’est pour cette raison que sur les réseaux sociaux, les pages "SOS Doudou perdu" se multiplient. Ils permettent de mettre en relation les familles en recherche du sacré Graal et les internautes qui jouent le rôle de famille d’accueil temporaire.

Sur la page Facebook "SOS Doudou Perdu" en Belgique, les annonces se suivent et se ressemblent et les bonnes nouvelles sont fréquentes. Les publications de membres permettent en effet de retrouver de nombreux propriétaires de doudous aux quatre coins du pays.

Des sites internet consacrés à la problématique ont également vu le jour ces dernières années. Ils permettent de racheter le sosie exact du porté disparu, grâce à un catalogue immense et à un moteur de recherche permettant d’intégrer des critères comme la marque, la couleur, le modèle ou l’animal représenté. C’est le cas, par exemple, de milledoudou.com ou de doudoumalin.com. Ce dernier site donne en outre plusieurs recommandations pour choisir le modèle idéal et pour limiter les risques de perte. Il conseille ainsi de prendre plusieurs photos de l’objet afin de l’identifier plus facilement et d’indiquer son numéro de téléphone sur l’étiquette.