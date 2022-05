Une poignée d’élèves qui chahutent en classe et c’est tous les élèves qui écopent d’une sanction. Pour les enseignants, les punitions collectives peuvent apparaître comme la solution de la dernière chance pour retrouver du calme en classe mais pour les élèves qui n’ont rien à se reprocher, ce type de sanction est vécu comme une grande injustice. Le père de Chloé, élève de troisième primaire en a fait l’expérience. "À cause d’élèves qui bavardent en classe, ma fille a été punie plusieurs fois cette année. Son institutrice a imposé à tous les élèves de recopier des lignes à la maison. Comme elle n’a rien fait de mal, elle trouve ça injuste et je suis d’accord", explique-t-il.

En France, les punitions collectives font l’objet d’une interdiction depuis plus de vingt ans. En Belgique, elles sont toujours appliquées par une partie des enseignants malgré le message qu’elles envoient. Pour Axel Winkel, chercheur au sein du CPCP et auteur d’une analyse sur le sujet, les punitions collectives n’ont pas leur place dans les écoles.

