La Belgique, à l’instar de nombreux pays, est largement confrontée au phénomène de surpoids.

On estime que 20 % des jeunes âgés de 2 à 17 ans présentent un excès pondéral et que 7 % d’entre eux sont obèses, indique la Fapeo (Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel), dans sa dernière analyse, consacrée à la nourriture servie dans les cantines scolaires.

Selon la Ligue de l’Enseignement, en Belgique, seuls 8 % des enfants et des jeunes consomment les cinq portions quotidiennes de fruits et légumes généralement préconisées (pour 12 % chez les adultes).

Notre pays rejoindrait donc, selon la ligue, le pourcentage observé sur le continent américain.

Pour ces deux associations, fournir une alimentation saine à un maximum d’élèves par le biais des cantines scolaires constituerait un moyen de lutter contre cette épidémie d’obésité qui affecte les pays occidentaux.

"Selon l’OMS, contrairement à la plupart des adultes, les enfants et adolescents ne sont pas en mesure de choisir les aliments qu’ils mangent. Ils ne comprennent pas pleinement non plus les conséquences à long terme de leur comportement. Il faut donc leur consacrer une attention particulière lorsque l’on combat l’épidémie d’obésité. Ainsi, la cantine semble être un espace privilégié pour éduquer les jeunes à l’alimentation. Pourtant, en Belgique, seul un enfant sur cinq va à la cantine le midi, pour un enfant sur deux en France. On peut alors s’interroger, quels sont les défis auxquels sont confrontées les écoles pour que les cantines puissent remplir leur rôle en matière d’éducation à l’alimentation ?", indique encore la Ligue.