Le rire, c’est ce qui délie les zygomatiques, détend tous les muscles de notre corps jusqu’à ceux des cuisses et des sphincters, nous fait ventiler profondément (et donc oxygène l’organisme) et relâcher notre diaphragme. Ce rire-là "a des bienfaits physiques et psychologiques prouvés par la science", explique de sa voix chaleureuse Paul Flasse. L’homme de 52 ans travaille dans le rire depuis 15 ans. Il est formateur en bien-être psycho-social au travail, formateur de formateurs de yoga du rire et continue à donner avec plaisir le mercredi tous les 15 jours des ateliers de yoga du rire. au club de rire de Watermael-Boitsfort et Ixelles, l’un des 37 clubs de rire coordonnés par l’Académie du rire de Belgique.

La pratique est simple et accessible à tous. On vient en tenue confortable avec un tapis de yoga et voilà.

(...)