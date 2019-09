La chaîne YouTube s'est spécialisée dans les séquences dérangeantes, filmées en caméra cachée et destinées à provoquer une réaction de la part des passants, qui assistent à des scènes inhabituelles en rue.

Cette fois, ils ont décidé de s'attaquer à la problématique du harcèlement en bande. Arthur, la prétendue victime, attend le tram le long du parc Elisabeth à Koekelberg quand plusieurs jeunes viennent l'agresser gratuitement. Il se retrouve ainsi en fâcheuse posture sous les yeux d'autres navetteurs étonnés. D'autres séquences seront ensuite tournées aux alentours du parc bruxellois.

"Avec la psychologue présente dans la vidéo, nous essayons de mettre rapidement en avant les mécanismes qui se passent dans notre cerveau, et l'état de sidération dans lequel on peut se retrouver face à des scènes choquantes, ainsi que la difficulté de réagir lorsque les agresseurs sont plusieurs", souligne Jonathan, leader de "Would you react?". Selon lui, la vidéo a aussi un autre objectif: "Donner aux spectateurs l'envie de réagir, eux aussi, après avoir vu le bon exemple dans nos vidéos."

Ils sont d'ailleurs nombreux à venir à la rescousse d'Arthur: un policier en civil, un jeune couple, deux femmes voilées, ... "Il n'y a pas de profil type ! Tout le monde peut avoir de l'empathie pour son prochain et réagir !", insiste John.

La vidéo a déjà été vue près de 300.000 fois depuis sa mise en ligne.

© D.R.