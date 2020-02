La société Accent encourage ses employés à s’investir dans des projets sociaux.

Gagner un jour de congé, voilà de quoi en intéresser plus d’un. C’est en tout cas la nouvelle proposition de la société Accent à ses 1 200 employés. Seule condition, utiliser cette journée pour faire du bénévolat ou s’investir dans un projet social. Une action qui s’inscrit dans toute une série d’initiatives dans le cadre des 25 ans de la société. " Nous avons voulu mettre au point 25 actions et celle-ci en fait partie, souligne Rika Coppens, CEO d’Accent. Le monde change et de plus en plus de sociétés changent de politique interne que ce soit au niveau social ou environnemental. Nous voulons mettre notre pierre à l’édifice et d’autres projets du genre vont pointer le bout de leur nez. "

Concrètement, les employés d’Accent sont libres de leur choix pour gagner leur journée de congé. Il faut dire que les ASBL et associations ne manquent pas, quel que soit le domaine. De plus, le bénévolat semble devenir très important aux yeux des Belges.

On estime en effet qu’environ 1,8 million de Belges sont bénévoles. " Le bénévolat apporte de la satisfaction aux personnes car celles-ci peuvent aider et se rendre utiles, indique Rika Coppens. Toute la direction d’Accent a voulu donner l’exemple cette année et a consacré une journée au bénévolat. Elle s’est portée volontaire à Kamiano, le restaurant pour sans-abri de Sant’Egidio (Anvers) . Tous les jours de la semaine (sauf le mercredi), après un entretien d’admission, les sans-abri y reçoivent un repas, des soins médicaux ou y prennent une douche. Le 3 janvier dernier, l’équipe de la direction s’est retroussé les manches et a aidé dans la cuisine, le restaurant, la réception ou la salle de douche ."

Une journée de congé, cela peut sembler peu mais Rika Coppens a fait son calcul : "Une journée multipliée par 1 200 personnes cela fait 60 temps plein durant un mois", avance-t-elle, tout en espérant que d’autres entreprises lui emboîtent le pas.