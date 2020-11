C’est à la mort de son grand-père, quand Jeanine, sa grand-mère âgée de 86 ans, s’est retrouvée seule, qu’Arnaud a commencé à lui envoyer par la poste des photos de vacances. Une véritable bulle de joie pour la vieille dame, qui a rapidement suscité chez le petit-fils l’envie d’en faire plus. Et si, chaque mois, on envoyait à mamie un véritable petit journal dans lequel elle pourrait suivre les aventures de la famille, de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ? Le tout arriverait joliment emballé dans sa boîte aux lettres et serait, pour elle, une fenêtre sur le monde.

Puis 2020 est arrivée et, plus que jamais, la proximité avec ceux que l’on aime – mais à qui l’on ne pouvait plus rendre visite – est devenue essentielle. Le projet d’Arnaud, rejoint par son ami Mathieu, prenait un sens encore tout différent, car il créait du lien là où il n’y avait plus que des interdits.

Sous le sapin

“Ces simples photos l’avaient rendue si heureuse que cela a presque automatiquement donné naissance à l’idée d’un journal : un certain nombre de pages avec les nouvelles de toute la famille à partager sur une base mensuelle”, explique le créateur de Tribu.

Souvenirs de vacances, moments inoubliables en famille, anniversaires, mariages, naissances : on met absolument tout ce que l’on veut dans Tribu. Et à l’heure où l’on ne sait pas si l’on pourra fêter Noël en famille, voilà une idée de cadeau parfaite pour rappeler à nos aînés à quel point on les aime. D’autant que l’appli est facile à installer et à utiliser. Et que les plus petits s’amuseront à jouer les journalistes en herbe, à moins qu’ils préfèrent se frotter à la mise en page ou à l’habillage des clichés choisis tous ensemble.

À l’occasion des fêtes, Arnaud propose de découvrir Tribu sous forme de coffret à déposer sous le sapin. “Le coffret cadeau spécial comprend un abonnement de trois mois, un exemple du petit journal pour en découvrir la présentation et la teneur et un mode d’emploi concret. Le coffret lui-même peut être utilisé comme boîte à collection pour tous les journaux”, explique-t-il encore.

Au début de chaque mois, donc, le rendez-vous est pris et les sourires sont au rendez-vous !

© D.R.

Comment ça marche ?

ÉTAPE 1

Créez un compte sur mytribunews.com.

ÉTAPE 2

Invitez les membres de la famille à collaborer au journal

ÉTAPE 3

Ajoutez des photos et des récits dans la mise en page préétablie.

Au début de chaque mois, Tribu envoie le journal familial à l’adresse indiquée. Et le tour est joué !

Le coffret cadeau Tribu est en vente depuis novembre sur bol.com et Amazon. Prix : 1 mois/10 €, 6 mois/8,5 € par mois, 1 an/7,5 € par mois