L’année qui se termine va peut-être faire des heureux. Avec plusieurs tirages au programme jusqu’au 31 décembre, la Loterie Nationale pourrait permettre de faire de nouveaux millionnaires. Ce mercredi, un tirage habituel du Lotto promet 3,5 millions d’euros au rang 1, sans oublier un Joker + à 200 000 euros. Mais les tirages les plus intéressants auront lieu ce vendredi, avec une cagnotte Euromillions à décrocher, mais aussi un Lotto Extra à 6 millions d’euros. Une cagnotte spéciale de 3 millions avait déjà été mise en jeu le 24 décembre, mais sans gagnant au rang 1. La somme est donc ajoutée au Lotto Extra de ce vendredi, initialement de 3 millions d’euros. Ces deux tirages pourront être accompagnés du Joker + pour multiplier ses chances de gain.

Des gains qui auront encore été nombreux en 2021, même s’il y aura sûrement moins de millionnaires que les années précédentes. En 2019 et 2020, on avait dénombré 41 nouveaux millionnaires Lotto, Euromillions et Joker + confondus. Cette année, le Vikinglotto s’ajoutait à la liste des jeux, mais la Loterie Nationale n’aura fait pour le moment "que" 39 nouveaux millionnaires. On en compte deux à l’Euromillions : 21 millions au rang 1 en août dernier, et 2,4 millions au rang deux en février. Du côté du Joker +, on compte aussi deux millionnaires, tandis que le Lotto a fait 33 nouveaux millionnaires. Le Vikinglotto, quant à lui, attend toujours de connaître son premier gagnant belge au rang 1. Enfin, les tirages Lotto Extra ont déjà fait deux millionnaires, lors du tirage du 13 août dernier (chacun 1,25 million d’euros).

Et pour tenter de rafler la mise lors ce vendredi au Lotto Extra, voici les numéros qui ont été les plus joués depuis 2011 : le 6 et le 7, tombés lors de 31,82 % des tirages, le 9 et le 45 (25 %), le 21 (22,73 %) et les numéros 1,2,11,16 et 28 (20,45 %). A contrario, le 30 n’est plus sorti lors d’un tirage Lotto Extra depuis le 24 décembre 2013, le 19 depuis le 31 décembre 2015 et le 20 et le 40 depuis le 24 décembre 2016.

Pour rappel, le montant record remporté lors d’un Lotto Extra grimpe à 13 millions d’euros. C’était le 31 décembre 2013.