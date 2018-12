"Il faut toujours essayer de faire des effets différents, mélanger les couleurs et jouer avec les calibres pour qu’on puisse dessiner sur le ciel, qui est, pour nous, comme une immense toile", affirme Benoît Halein responsable des artificiers Van Cleemput. Selon le spécialiste, qui s’occupe chaque année du feu d’artifice du 21 juillet à Bruxelles, il n’y a pas de réelle tendance en la matière, le but est avant tout d’émerveiller. Et pour ce faire, tout dépend surtout du lieu. "Les feux d’artifice synchronisés avec de la musique fonctionnent toujours très bien mais ça dépend de l’endroit. Parfois, ce n’est pas possible. Les sifflets, les tourbillons, les serpenteaux etc. marchent toujours bien auprès du public." Pour un feu d’artifice professionnel, on peut dépasser les 200 à 300 kilos de poudre mais ça dépend évidemment de l’importance du feu, explique le maître artificier.

Un feu d’artifice chez soi

Les Maîtres artificiers Van Cleemput, qui proposent leurs services pour des shows privés, déclinent également leurs produits pour les particuliers. Ceux-ci sont en vente dans la boutique Dees, située à deux pas du Manneken-pis, à Bruxelles. L’occasion pour nous de demander quelques conseils à Benoît Halein pour le soir du 31.

"Il faut se fournir dans les magasins spécialisés qui ont pignon sur rue", recommande Benoît Halein. "Les professionnels connaissent leurs produits et leurs effets. Ils pourront vous conseiller au mieux en fonction de vos goûts, des effets recherchés, de votre budget et surtout du lieu où vous allez faire votre spectacle. Ils vous guideront également sur l’utilisation des produits."

Quel que soit le produit choisi, le spécialiste insiste sur la présence de la certification du produit par le logo CE, qui garantit qu’il soit aux normes européennes.

En ce qui concerne la mise en place, la zone de recul par rapport au public dépend de l’artifice choisi, toutefois, 8 mètres est un minimum pour le maître artificier qui recommande une utilisation en "bon père de famille". Cette zone doit être augmentée en cas de vent et le spectacle doit être annulé si celui-ci dépasse les 50 km/h.

Fusées ou batteries ?

Deux choix s’offrent aux artificiers débutants, les traditionnelles fusées à allumer l’une après l’autre ou les batteries, un dispositif qui s’allume en une fois et qui "fait le show tout seul" via un allumage en chaîne des explosifs. "Nous, les professionnels, nous n’utilisons jamais de fusées car il en faudrait un très grand nombre et leur trajectoire est plus compliquée à gérer. Les batteries sont plus sécurisées et puis elles permettent à la personne qui l’allume de profiter du spectacle."

Si on choisit les fusées, contrairement aux idées reçues, les mettre dans une bouteille peut s’avérer dangereux. "Mieux vaut les mettre dans une gaine ou dans un tuyau pour pouvoir maîtriser leur trajectoire du bas jusqu’en haut. Le problème des fusées c’est que la retombée est incontrôlable. Elles ne doivent être utilisées que dans un endroit bien dégagé."

Si on utilise une batterie, il est recommandé de la placer sur un sol plat et de la caler avec des blocs ou du sable pour qu’elle ne se renverse pas lorsqu’elle se déclenche.

Côté prix, on trouve des batteries dès 10 ou 15 euros et on peut monter jusqu’à une centaine d’euros. Les particuliers peuvent choisir soit une grosse pièce, soit deux ou trois pièces plus petites. "Mais il faut garder à l’esprit qu’en Belgique, on ne peut pas détenir plus d’un kilo de poudre par personne." Là aussi, un vendeur spécialisé pourra faire le compte pour vous. Il faut également vérifier auprès de votre commune car toutes n’autorisent pas les feux d’artifice.

Les batteries peuvent renfermer plusieurs effets et plusieurs calibres. Par exemple le spectacle commence petit et s’achève sur un final sympa.

"Les acheteurs demandent avant tout à être en sécurité. Pour les fêtes de fin d’années, les crépitants et les couleurs or ont la cote", conclut Benoît Halein.