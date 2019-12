Un Monopoly avec comme thème le chemin de fer belge est désormais disponible.

Il a été conçu en collaboration avec la SNCB et Train World, le musée sur l'histoire du train à Schaerbeek. Les traditionnelles rues du jeu ont été remplacées par des locomotives comme la première datant de 1835, les wagons-lits, les trains de la SNCB les plus modernes et ceux à grande vitesse Eurostar et Thalys. Il y a aussi des gares à vendre, et les joueurs peuvent construire des postes de maintenance et des ateliers.

D'autres cases classiques du Monopoly -départ, prison, chance...- sont naturellement aussi présentes.

Le jeu est imprimé à 2.000 exemplaires et n'est en vente qu'à Train World, au prix de 49 euros.