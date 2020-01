Un continent se cache-t-il sur la planète rouge? C'est l'hypothèse d'une équipe de planétologues franco-américains.

Les chercheurs, révèle Sciences et avenir. voulaient savoir comment la planète Mars s'était formée et ils auraient fait cette mystérieuse découverte sous la surface. Ce continent, situé dans les hautes terres de l'hémisphère sud de Mars, serait plus grand que l'Europe.

Il a été découvert grâce aux observations de la croûte martienne. "Nous nous sommes demandés à quoi ressemblait Mars avant la formation des grands bassins d’impact et des édifices volcaniques, autrement dit il y a 4,2 milliards d’années", explique Sylvain Bouley, enseignant-chercheur en charge de l'étude, dans la revue scientifique.

Dans l'hémisphère sud, un épaissisement de la croûte d'une dizaine de kilomètres peut laisser penser à un continent sous-terrain. De plus, la terre y est beaucoup plus riche en potassium et en thorium que sur le reste de la planète.

Cette découverte constitue une véritable révolution en ce sens où jusqu'ici, les scientifiques estimaient que seule la Terre possédait des continents parmi les planètes du système solaire. "Le fait de détecter sur Mars des vestiges d’une telle formation vient donc non seulement remettre en question nos connaissances sur l’histoire géologique de notre rubiconde voisine, mais aussi laisser entendre qu’elle et notre planète Terre ont peut-être un passé bien plus semblable qu’on ne le pensait", détaille Sciences et avenir.

Il n'en fallait en tout cas pas moins pour relancer les hypothèses sur la formation de Mars. Les terres du nord et du sud de la planète rouge ont pu se former à des moments différents de son histoire. Ce qui indiquerait qu'une activité tectonique a pu s'y dérouler.

Il faudra donc à présent percer deux autres interrogations : ce continent s'est-il formé de la même façon que ceux présents sur la Terre et y a-t-il une tectonique des plaques sur la planète rouge? Voilà du travail à venir pour les chercheurs...