Diffusée pour la première fois le 17 septembre dernier, la série Squid Game, qui met en scène des personnes fortement endettées dans des jeux d'enfants aux issues mortelles, n'en finit plus de connaître le succès. En un peu plus d'un mois, près de 120 millions de personnes à travers le monde ont visionné au moins une partie de la série. Ce qui en fait la série Netflix au démarrage le plus rapide.

Aujourd'hui, de multiples dérivés sont lancés sur le marché. Y compris en Belgique où un événement "Squid Game" devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. "Dans un lieu tenu secret", précisent les organisateurs de l'événement qui, comme dans la série, tiennent à conserver leur anonymat.

Si le mystère reste bien opaque au sujet de l'événement, les inscriptions devraient être lancées ce mardi 2 novembre, pour de premiers jeux organisés les samedi 20 et dimanche 21 novembre. "Le lieu sera tenu secret : il y aura plusieurs départs de cars au départ de grande ville, Namur, Mons, Bruxelles, Liège et les participants seront déposés à l’endroit du jeu."

Comme dans la série, six jeux enfantins seraient organisés. Le côté dramatique en moins. "Bien sûr, on ne tuera personne et les îles ne courent pas les rues dans notre pays. Le but est d’offrir une expérience plus que de simples jeux aux participants. Lors des quatre premiers jeux, tous les participants joueront et gagneront des points, ce qui déterminera les seize premiers qui participeront au cinquième jeu. Les survivants du cinquième jeu s’affronteront lors du jeu final."

Pour les organisateurs, "le but est de coller au maximum à l’univers de la série même si des variantes dans les jeux seront possibles car vu l’engouement autour de la série, tout le monde pensera savoir comment vont se dérouler les jeux."

Pour coller à la série, les organisateurs se limiteront à maximum 456 participants par jour, avec un montant de gain maximum de 5000€ par partie.

Infos : www.facebook.com/thesquidgamebelgium