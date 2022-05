Près de 120 000 entreprises ont vu le jour l'an dernier, une croissance de 12,2 % par rapport à 2021, selon un décompte effectué par Graydon, le bureau spécialisé dans le recensement des entreprises. L'association des indépendants flamands, Unizo, a cependant mis en garde contre toute euphorie, car le nombre de créations d'entreprises a baissé de 5,5 % au premier trimestre de cette année par rapport aux trois premiers mois de 2021.

A l'échelle régionale, les situations les plus contrastées entre 2020 et 2021 ont été observées à Bruxelles et en Wallonie. La Région capitale, qui avait connu un recul de 11,2 % du nombre de starters en 2020, a vu ce nombre bondir de 7,1 % l'an dernier. En Wallonie, on passe d'un recul de 5 % à une progression de 12,5 %. La Flandre qui avait limité la casse en 2020 (+1,1 %) a progressé de 11 %.

"C'était une année extraordinaire, il convient maintenant de rester attentif à ce qui va suivre", a commenté Caroline Cleppert, directrice du service d'études de l'UCM, lors de la présentation de cet Atlas du créateur.

L'administrateur délégué de l'Unizo a d'ailleurs rapidement évoqué le contexte actuel. "2021 a été caractérisée par un climat très positif, de relance... alors qu'un tout autre esprit entrepreneurial anime le début d'année 2022", souligne Danny Van Assche. Il a pointé l'effet la guerre en Ukraine, qu'il voit plus important que celui de la crise sanitaire. La hausse du prix des matières premières et des coûts de l'énergie dissuadent les gens de se lancer dans un projet d'entreprise, ajoute-t-il.