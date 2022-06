Le réseau social TikTok regorge de défis plus stupides et dangereux les uns que les autres. Le dernier en date s’effectue dans une classe et vise à faire passer le professeur pour un idiot. De plus en plus de vidéos circulent où l’on voit un élève signaler au professeur qu’il fait très chaud, et ensuite l’ensemble des élèves font semblant de s’évanouir.

Drôle ou pas, ce défi perturbe le bon fonctionnement des cours et le collège Stella Matutina de Lede, en Flandre-Orientale, a envoyé un courrier pour demander aux élèves de mettre fin à cette pratique. "La semaine dernière, nous avons remarqué que deux vidéos tournées au sein de l’école étaient partagées sur TikTok. Nous avons alors envoyé un courrier aux parents et élèves pour leur rappeler que le règlement d’ordre intérieur n’autorise pas les photos ou vidéos sans la permission des personnes concernées. Il s’agit d’une atteinte à la vie privée", explique Rein Bogaert, le directeur adjoint de l’établissement, à nos confrères du Laatste Nieuws. " Les élèves qui ne respectent pas le règlement seront sanctionnés."

Dans son courrier, l’école met également en garde contre un défi nettement plus dangereux. Il s’agit du "black-out challenge". Le but du "jeu" est de provoquer un état d’euphorie en étant à la limite de l’évanouissement. Le défi incite les enfants à restreindre leur respiration, déclenchant chez eux une poussée d’adrénaline. Au moins quatre décès ont été enregistrés dans le monde suite à cette pratique.

Mercredi, une Hollandaise de 11 ans est restée inconsciente pendant 40 minutes après avoir réalisé ce défi. Au Royaume-Uni, un garçon de douze ans fait la une des journaux depuis des semaines car il est dans le coma depuis le mois d’avril après avoir participé à ce défi. En Belgique, aucun accident n’a encore été enregistré et les écoles multiplient les messages de prévention pour éviter tout drame similaire.