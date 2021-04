Le zoo, ou jardin zoologique, est un lieu d’acclimatation pour les animaux en vue de leur exposition au public, et qui se situe entre jardin scientifique et parc de loisirs avec pour mission d’encourager l’intérêt pour les sciences zoologiques et botaniques.

Bruxelles est une des seules capitales, avec Luxembourg, à ne pas en héberger de zoo en son territoire. La Belgique ne compte que deux vrais zoos (Anvers et Olmen) et un nombre impressionnant de parcs animaliers (Aywaille, Pairi Daiza, Planckendael et Bellewaerde entre autres). Pourtant un zoo a bien existé en bas de la rue Belliard dans l’actuel Parc Léopold au pied des institutions européennes, et ses pavillons d’accueil s’érigent toujours fièrement avec la mention Jardin Royal de Zoologie en fronton.