La princesse Diane de France met aux enchères les 3,4 et 10 octobre prochains auprès de la maison de vente Drouot à Paris le contenu de sa villa Fleur de Lys à Palma de Majorque.

Née en mars 1940 à Petropolis au Brésil, la princesse Diane est le sixième enfant du comte et de la comtesse de Paris qui sont alors toujours frappés par la loi d’exil. Belgique, Espagne, Portugal, Maroc et Brésil ont été leurs terres d’accueil avant de pouvoir regagner la France et s’établir au manoir de Louveciennes en 1950.

C’est l’âge d’or de la famille de France qui est régulièrement à la Une du magazine Point de Vue.

Au sein de la fratrie de onze enfants, Diane est probablement la plus artiste et la plus fantasque. Des années passées à Estoril au Portugal, elle a noué des liens très proches avec le futur roi Juan Carlos d’Espagne et le roi Siméon de Bulgarie.

Le 21 juillet 1960, la princesse épouse le duc Carl de Wurtemberg, qui devient en 1975 chef de l’ancienne maison royale et qui est l’une des fortunes les plus importantes d’Allemagne. De cette union naissent six enfants : Friedrich, Mathilde, Philippe (directeur de Sotheby’s Europe), Eberhard, Mickael et Fleur (filleule des rois Juan Carlos et Siméon).

Diane de France est une artiste autodidacte pluridisciplinaire : sculpture, travail du fer forgé dans son vaste atelier du château d’Altshausen près du lac de Constance, couture, peinture,…

Toutes ses réalisations ont pour objectif d’être vendues afin de lever des fonds pour sa fondation qui soutient plusieurs projets dont un atelier de couture pour la réinsertion des femmes prisonnières au Paraguay.

La ville Fleur de Lys au cœur d’un domaine dans la pinède de Palma de Majorque, a accueilli la famille chaque été pendant de nombreuses années, les têtes couronnées s’y sont succédé dans une ambiance simple et chaleureuse à l’image de la princesse.

En mai 2018, le duc et la duchesse de Wurtemberg ont eu la grande douleur de perdre leur fils aîné Friedrich dans un accident d’auto. Le roi Philippe et la reine Mathilde avaient fait le déplacement pour assister aux funérailles.

Cette année, lors du concours international reine Elisabeth, la reine Mathilde avait convié sa veuve la duchesse Marie à assister avec elle à une soirée de représentation.

La princesse Diane a à présent fait le choix de se séparer de ce lieu des jours heureux et de mettre en vente son contenu.

Au total pas moins de 500 lots comprenant des souvenirs historiques des Orléans, des tableaux, des sculptures, des créations personnelles, de la vaisselle aux armoiries familiales, issue notamment de la manufacture de Sèvres, des vases Gallé, du mobilier ainsi que des tenues de grands couturiers comme Givenchy, Loris Azzaro, Balmain ou Kenzo.

Les mises à prix sont pour toutes les bourses et les objets pour tous les goûts, si vous désirez vous porter acquéreur d’un lot empreint d’Histoire.

Pour prendre connaissance du catalogue de la vente : http://fraysse.net/