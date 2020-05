Les images et photos de la reprise des cours ont été diffusées à profusion durant cette semaine. Et elles ont particulièrement heurté le pédopsychiatre Jean-Yves Hayez, professeur émérite à la Faculté de médecine. Il s’en explique.

Professeur Hayez, en quoi êtes-vous choqué ?

Je suis en colère contre un bon nombre d’écoles qui se sont aujourd’hui transformées en mouroirs sanitaires, sinistres, avec d’excessives précautions que vous ne retrouvez certes pas dans les écoles d’autres pays. Sur les images, quelques enfants de 6e, quelques ados, essayaient d’y survivre à travers leurs masques à la récré. Il y avait plus d’adultes que d’enfants pour vérifier le respect des distances sociales. Les enfants végétaient tristement. Pas de chaleur, pas de sympathie. La balance entre la considération du risque sanitaire et les besoins de croissance et de sérénité, nécessaires au développement des enfants, donne un poids excessif et non justifié ici au sanitaire. La dramatisation faite autour de l’école va augmenter la dépression et l’angoisse surtout des petits.

Plus précisément, quels sont les besoins qui vous semblent ignorés ?