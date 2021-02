"On se coiffe, on se maquille, on se parfume, on s'habille", conseille une dame lors du reportage au JT de 13H de RTL.



Une autre ajoute qu'"il faut prendre tous les petits bonheurs, un oiseau, un écureuil qui passent, un enfant qui sourit, et rejeter tout ce qui n'est pas top."



De leur côté, des adolescents expliquent qu'ils essayent de voir des amis, de passer du bon temps avec leur famille, de faire du sport, de faire comme si tout allait bien malgré la situation.



Un jeune homme, plus terre à terre, raconte lui qu'il n'y aurait en réalité pas de "truc": "On essaye de prendre les choses une à une et on avance. Il n'y a pas de truc pour rester positif."

Un autre intervenant confie qu'un petit verre de rouge le soir l'aide à garder le moral.

Pour une autre, il faut tenir bon et garder espoir: "Il y a bien un moment où nous verrons la lumière au bout du tunnel."