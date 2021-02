À deux mois des premières courses cyclistes disputées en Wallonie, la Flèche brabançonne, la Flèche wallonne, Liège-Bastogne-Liège et le Circuit Wallonie, l’association de protection Coalition Nature s’adresse à la Région wallonne et à sa ministre Céline Tellier en charge de la Nature et de l’Environnement : elle lui demande de réglementer le jet par les coureurs de leurs bidons et autres emballages, lors de la course.

Par la voix de son avocat Me Alain Lebrun, Coalition Nature rappelle qu’en son temps, la Région wallonne avait dressé des procès-verbaux et trois coureurs, dont Philippe Gilbert, avaient été sommés par le parquet de Liège à payer une amende sous peine d’être poursuivis en correctionnelle.