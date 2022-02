L’hiver suit son cours, et on peut dire qu’il est relativement calme. Si on exclut la petite tempête de ce dimanche et les quelques jours de grande douceur autour du Nouvel An, les moyennes sont respectées en Belgique.

Les puristes regretteront cependant l’absence de neige sur la majorité des régions, mais il n’y a rien d’anormal là-dedans non plus. D’ailleurs, les flocons devraient rester en Ardenne d’ici la fin de l’hiver. "Il n’y a pas de perspective de neige ou de grand froid pour les trois semaines à venir , confirme Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. On est plutôt dans les tendances actuelles, soit un hiver conforme aux normales de saison. On va connaître quelques jours plus doux dans le courant de cette semaine, avec environ 12 degrés sur le centre du pays, mais avec un temps couvert. Ce week-end, on va connaître un nouveau léger coup de froid, mais le soleil sera de la partie."

Un coup de froid qui pourrait être le dernier de l’hiver météorologique, qui se termine le 28 février prochain. "On a encore un risque de fraîcheur vers le 20 février, mais on ne parle pas du tout d’une vague de froid. La possibilité est d’ailleurs presque nulle", complète le météorologue.

On est donc loin de la (presque officielle) vague de froid qui s’était abattue sur notre pays il y a tout juste un an, avec plusieurs jours à -10 degrés sur le centre du pays. Le temps va rester assez calme, et nous ne connaîtrons pas non plus ces quelques jours de grande douceur que nous avions connue fin février 2021, avec jusqu’à 17 degrés à Uccle.

Tout est calme, donc, mais le soleil et le beau temps pourraient arriver rapidement. "Les modèles à plus de trois semaines indiquent que le début du printemps pourrait être assez doux, avec une anomalie positive assez marquée au niveau des températures. Il faut toujours rester prudent car ce signal concerne une région assez grande qui comprend la France et le Benelux."

Des prévisions qui font a priori plutôt penser au printemps 2020, radieux, qu’à celui de 2021. "Un début de printemps sec peut être l’amorce d’un été sec aussi, mais différents scénarios existent. Et ce sera plutôt inquiétant de connaître une nouvelle sécheresse car les pluies de la fin de l’hiver et du printemps sont très importantes pour la nature, par rapport aux pluies souvent orageuses et ponctuelles de l’été."

Mais on n’en est pas encore là, évidemment.