Alors que la gestion de la crise du Covid fait toujours la une de l’actu, la vie politique continue. Avec, en coulisses, des projets de loi qui font pas l’unanimité et qui risquent de mettre encore plus à mal un secteur déjà fortement touché de plein fouet par la crise : le monde sportif. Plus précisément le sponsoring des clubs par un opérateur belge de jeux. Porté par Ecolo et Groen, il hérisse les poils du milieu du gaming légal en Belgique.

" Nous pouvons être d’accord avec certains points présents dans le projet de loi, relate Emmanuel Mewissen, le vice-président de Bago, l’association regroupant les principaux professionnels du secteur du jeu et qui défend le jeu responsable en Belgique et, par ailleurs, CEO d’Ardent Group. Le contrôle à l’entrée des établissements de jeux ou encore la suppression des machines d’amusement dites 3.3, nous y sommes favorables."