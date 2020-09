Un rapport inédit sur la biodiversité en Belgique livre des résultats contrastés.

Pour la première fois, un Index Planète Vivante (IPV) a été calculé en collaboration avec le WWF, Natagora, Natuurpunt, la Plateforme Belgian Biodiversity, l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et plus de vingt experts d’universités, institutions publiques et organismes de conservation. Le but de cet index ? Mieux évaluer l’état de la biodiversité en Belgique.