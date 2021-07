La plupart des propriétaires d’animaux le savent : s’ils veulent que leur chien ou leur chat vive longtemps et en bonne santé, ils ont tout intérêt à veiller à la qualité de son alimentation.

Depuis plusieurs années, cette préoccupation croissante pour la nutrition animale s’affiche dans les rayons des supermarchés et des magasins spécialisés.

Les gammes de croquettes et de pâtées s’attribuant mille vertus diététiques se multiplient à vue d’œil : moins de glucides, plus de viande et moins de graisses, certaines marques ont tout pour plaire, au moins sur le papier.