La cybercriminalité n’a jamais autant sévi que depuis le début de la crise sanitaire. Les hackers profitent en effet du télétravail afin de collecter de nombreuses données privées. Raison pour laquelle une grande campagne de sensibilisation contre le phishing a été lancée ce mardi. Ce type d’escroquerie en ligne gagne du terrain et continue de faire de nombreuses victimes, tant parmi les entreprises, les organisations que les particuliers.

Concrètement, le centre pour la cybersécurité belge (CCB) reçoit en moyenne 12 000 messages suspects par jour et lance une nouvelle application : Safeonweb. "Les fêtes approchent et la campagne de sensibilisation a pour objectif d’affûter la vigilance des internautes et de leur donner quelques conseils pour ne pas tomber dans le piège des phishers, explique Katrien Eggers, porte-parole du CCB. En tant qu’internaute, vous n’êtes pas impuissant et vous pouvez adopter ces deux réflexes malins : transférez toujours les messages frauduleux à suspect@safeonweb.be. Le CCB fera alors bloquer les liens suspects du message, et les internautes moins vigilants seront protégés. Téléchargez également l’application Safeonweb qui vous avertit des cybermenaces ou des nouveaux messages de phishing."