Attention, sujet sensible. Dans une nouvelle fournée de chiffres publiée ce mercredi et intitulée "Statistique d’origines", l’institut belge de Statistique Statbel s’est intéressé au pedigree de la population présente sur le territoire belge enregistrée à l’état civil. Jusqu’à présent, il n’existait pas de base de données centralisée sur ce sujet et accessible au grand public. Pourtant, les questions sont nombreuses : "La demande en chiffres sur l’origine de la population augmente d’année en année. Tant dans le monde académique que chez les décideurs politiques", note l’organisation. L’exercice permet en effet de poser des chiffres objectivés sur un débat bien souvent en proie aux passions et aux impressions plus qu’à l’analyse objective. Il permet aussi de présenter une classification uniformisée de la population issue de l’immigration. Cette publication propose en effet une base commune d’analyse, là où, bien souvent, chacun y va de sa nomenclature, au risque parfois de se perdre.