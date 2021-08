À partir de 2026, les poulets vendus au Colruyt et chez OKay auront droit à plus d’espace et à une vie plus longue.

À partir de 2026, les poulets vendus dans les rayons boucherie et produits surgelés des magasins Colruyt et OKay répondront aux normes strictes édictées par le Better Chicken Commitment, un label lancé en 2017 à l’initiative d’ONG actives dans le domaine de la protection animale en Europe. Cet engagement est synonyme de critères plus élevés et plus stricts dans le domaine du bien-être animal. Les poulets bénéficient de 40 % d’espace supplémentaire grâce à un nombre inférieur de poulets par mètre carré et d’une augmentation de la quantité de lumière naturelle dans les poulaillers.

(...)