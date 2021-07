Alors que nous semblons avoir atteint un tournant au niveau de la pandémie, même si le variant Delta menace toujours autant, le Belge souffre moins de stress et d’anxiété. Toutefois, on remarque certaines différences entre hommes et femmes. En effet, 46,7 % des hommes se sentent à nouveau parfaitement bien dans leur peau, contre seulement 37,6 % des femmes.

(...)