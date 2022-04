C’est une jeune start-up de la région parisienne qui a réussi ce dont les utilisateurs réguliers de sites et d’app de seconde main rêvaient : un système pratique qui fasse gagner du temps.

Concrètement, OneSecond est une app à télécharger sur Android ou sur AppleStore gratuitement. Elle permet de trouver l’objet de sa convoitise à partir de photos et même de screen-shots, mais surtout sans devoir prendre la peine d’ouvrir les unes après les autres les différentes applis de vente en seconde main.

Une recherche on ne peut plus simple qui s’appuie sur la reconnaissance visuelle. Aucune information n’est à donner, et si l’on n’a pas d’idée, des "looks du moment" donnent des pistes et des tendances "fashion".

"Il suffit d’importer une photo ou un screenshot d’une tenue repérée par exemple sur Instagram et OneSecond proposera une sélection d’articles similaires de seconde main qui pourront être achetés en ligne", décrit la cofondatrice, Charlotte Mardon qui indique aussi que OneSecond propose aujourd’hui plus de 250 marques et près de 400 000 vêtements référencés.

Cela, c’est pour la théorie. En pratique, cette toute nouvelle application a le mérite d’exister, propose des marques allant de H&M et Zara à Sessun, Uniqlo ou encore Barbara Bui en passant par Polo Ralph Lauren et Dolce&Gabbana, elle. Mais pour l’instant, elle ne se base que sur deux plates-formes vers lesquelles elle renvoie : eBay et Vestiaire collective, pour l’essentiel. On peut sélectionner la taille et la fourchette de prix souhaités également. Lorsque l’on découvre le vêtement que l’on souhaite, OneSecond renvoie vers les plates-formes, il faut donc se créer un compte sur les applis de ces deux grands de la vente de seconde main pour passer à l’action.

Bémol : la reconnaissance visuelle à partir de nos propre photos prend un sacré temps. Et Vinted, qui est l’un des mastodontes pour l’achat de seconde main n’est pas encore référencé. Mais OneSecond n’en est qu’à ses premiers pas et devrait grandir, tant le marché est en pleine valorisation.

Citons des sites de seconde main intéressants, outre ceux cités : Zalando Zircle, Kiabi, DePop, StockX, Vide-Dressing ou encore Sellpy (H&M) ou encore La Reboucle (La Redoute).