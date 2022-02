Un animal perdu, trouvé ou maltraité ? Vous pouvez désormais le signaler via l’application Animal Search. Grâce à des photos géolocalisées, l’application, entièrement gratuite, permet de signaler et de retrouver tout animal égaré, blessé ou décédé aperçu sur la voie publique. Afin de s’assurer que l’animal soit pris en charge dans les meilleurs délais, l’application permet aux utilisateurs de se contacter entre eux, mais aussi de contacter les vétérinaires, refuges et services de voirie se trouvant à proximité de l’endroit où l’animal a été localisé. Elle n’est pas destinée qu’aux animaux domestiques. Elle concerne aussi les animaux sauvages et les animaux de ferme.

"On imagine souvent la détresse de notre animal s’il venait à se perdre, séparé de nous. Et dans ce genre de situation, on ne peut qu’espérer qu’il croisera la route d’une personne bienveillante et qui saura comment réagir et vers qui se tourner.𕑌Cette application sera bien sûr gratuite. Je trouve cela malheureux de faire payer une personne qui souhaite poster une annonce pour son animal perdu", a précisé la ministre wallonne du Bien-être Animal, Céline Tellier (Ecolo), sur sa page Facebook.

L’application Animal Research a bénéficié d’un subside de la région wallonne. Elle est proposée en français, néerlandais, allemand, anglais, italien et espagnol et se veut facile d’accès.