Dans un grenier, une cave ou le fond d’une armoire, il y a parfois des trésors insoupçonnés. Cela vaut pour des tableaux, des bibelots familiaux, des BD ou des timbres rares, mais les jeux vidéo sont entrés dans la danse. Car ceux qui ont connu l’apparition des premiers jeux ont déjà bien des cheveux gris et les premières cartouches des jeux Mario, Zelda ou encore Pokémon sont âgées de 20 à 30 ans au moins.

Et pour retomber sur les premières éditions ou des éditions spéciales, la rareté fait loi comme pour n’importe quel article qui attire des passionnés. Et on ne parle même pas des jeux ou cartes encore au chaud dans leur emballage d’origine !

Il y a quelques jours, une vente aux enchères a d’ailleurs battu tous les records.