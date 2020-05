L’ASBL Be WaPP rappelle les bons gestes à adopter, même en temps de confinement.

Avec la fermeture des parcs à containers, on a constaté une recrudescence de plusieurs comportements inciviques.

Il n’est pas rare de voir des dépôts clandestins le long des routes et des champs, et l’ASBL Be WaPP en a profité pour rappeler les bons gestes à adopter.

Via une campagne de sensibilisation, elle présente quatre témoignages : ceux d’un ouvrier communal, d’un agriculteur, d’une citoyenne et d’un VTTiste.

Ils pointent respectivement du doigt les dépôts clandestins, les déchets verts déversés dans les champs, le matériel de protection sanitaire et les ordures ménagères jetés ci et là. À la fin de chaque témoignage, un conseil est émis afin d’aider les Wallons à mieux gérer leurs déchets durant cette crise sanitaire.

L’ensemble de ces conseils est consultable sur le site moinsdedéchets.wallonie.be.

Cette campagne a été mise sur pied à la suite des résultats d’une enquête menée par Be WaPP auprès des communes wallonnes. " Il en ressort qu’une commune sur deux a observé une augmentation des dépôts clandestins sur son territoire, depuis l’annonce des mesures de confinement. Il s’agit principalement d’encombrants, de déchets ménagers ainsi que de déchets verts. Les services communaux doivent également faire face à l’apparition d’un nouveau type de déchets dans l’espace public, ceux liés à la pandémie (mouchoirs en papier, gants, masques), ainsi qu’à une utilisation abusive des poubelles publiques par des déchets qui ne devraient pas s’y trouver. En cette période particulière, les communes sont souvent en sous-effectif et les ouvriers communaux présents pourraient être affectés à d’autres tâches plus utiles pour la collectivité que de gérer un surcroît de travail dû à des comportements inciviques ", a commenté Valérie Cartiaux, porte-parole de Be WaPP.