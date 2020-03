Elle devait se tenir ce vendredi à New York

L'information pourrait prêter à sourire si elle ne concernait pas un sujet aussi grave que le coronavirus : une conférence sur le coronavirus, qui devait se tenir ce vendredi à New York, a été annulée en raison... du coronavirus, selon l'agence de presse Bloomberg. L'annonce a été faite par le Council on Foreign Relations qui avait mis sur pied cette table ronde intitulée Doing Business under coronavirus, que l'on peut traduire par Faire des affaires malgré le coronavirus.

Mais la conférence a été annulée en raison de la propagation de l'infection elle-même. Le CFR a également annulé d'autres conférences en personne prévues du 11 mars au 3 avril, notamment des tables rondes à New York et à Washington et des événements nationaux aux États-Unis, précise Bloomberg news.

La conférence se joint à une longue liste d'événements annulés aux Etats-Unis, comme le salon automobile de New York. "Les événements dans le métro de New York font l'objet d'un examen attentif en raison d'une augmentation des cas dans la ville et, en particulier, d'une épidémie dans la banlieue de New Rochelle", précisent encore nos confrères de Bloomberg News.

Aux États-Unis, la propagation du nouveau virus a jusqu'à présent sabordé plus de 50 grands événements d'entreprise avec une fréquentation estimée à près d'un million de personnes, selon les données recueillies par Bloomberg News. Un peu plus de 1300 personnes ont été contaminées dans le pays de l'Oncle Sam, qui doit déplorer 4 décès jusqu'à présent.