Comment faire pour combiner la vie d'enseignante avec le métier d'influenceuse? C'est la question que se pose Kim Van der Beke, comme beaucoup d'autres. Originaire de Bruges, cette Belge de 30 ans compte 12700 abonnés sur Instagram et 27.500 sur TikTok. Une situation difficile qu'elle a expliqué pour nos confrères de la Gazet van Antwerpen. "Je reçois des messages de parents d'enfants de ma classe qui me demandent si c'est moi", explique-t-elle. "Une fois, un parent est littéralement venu me dire que mon comportement était inapproprié."





Elle avoue que son compte est régulièrement détourné. Dernièrement, le profil de cette professeur en éducation physique s'est même retrouvé sur Tinder ou OnlyFans (un réseau où des photos très explicites sont publiées) contre son gré. "Pendant un an, il y en a eu environ dix par semaine en moyenne", ajoute la jeune femme. Ce qui entraîne des situations plutôt cocasses. "Dernièrement, un homme m’a abordé dans un café. Je ne l’avais jamais vu mais lui semblait me connaître. Il m’a alors dit que nous avions discuté sur Tinder et que nous devions même nous voir !", avoue-t-elle. "Il y a donc des gens qui se font passer pour moi sur des sites de rencontres et qui attirent les hommes de cette façon. Je trouve ça dégoûtant."

Pour remédier à ce problème, Kim a déjà déposé plainte à la police et tenté de contacter Facebook. En vain. "Les profils sont supprimés mais ils réapparaissent. Je dois à chaque fois les signaler. Les personnes qui les créent sont assez intelligentes pour bloquer mon profil en premier. Et il est trop tard pour rendre mon profil privé, car ils ont déjà toutes mes photos. J'espère vraiment que les plateformes de médias sociaux feront bientôt quelque chose pour mettre un terme à cela", a-t-elle conclu.