Les "cannamoms" prennent des microdoses pour "mieux prendre soin des enfants".

De plus en plus de femmes se définissent comme des "cannamoms", littéralement "Maman-Cannabis". Un phénomène qui n’est pas nouveau aux États-Unis mais qui tend à s’amplifier chez nous, création de communautés Facebook à la clé… Certes, la pratique est d’autant plus massive dans un pays où le cannabis est légalisé mais on sait aussi que, même ailleurs, sa consommation est aisée et décomplexée…

La journée de travail se termine. Une deuxième commence. Tâches ménagères, administratives, éducation, déplacements et devoirs des enfants… La tension se prolonge.

Pour de plus en plus de femmes, un petit joint quotidien en microdosage aide à rester zen et efficace. La journaliste Danielle Simone Brand, mère de deux enfants, explique ainsi dans un livre consacré au sujet que le cannabis l’aide à ne pas être submergée par la charge mentale liée à son rôle de parent. Cette consommation la rendrait plus patiente et disponible pour ses enfants. Le cannabis aiderait à ralentir suffisamment pour en prendre soin le soir. Il ne s’agit donc pas de défonce ni du fameux "joint du soir" fumé quand toutes les tâches sont bouclées.